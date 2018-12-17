Футбол

Немцы в ужасе: «Краснодар» и «Зенит» узнали соперников
Газета.Ru
06:01

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
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