Футбол

«Бавария» и «Ливерпуль» впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов
Sports.ru
06:40

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на этой стадии сыграет с «Ливерпулем». Это будет первая встреча клубов в рамках Лиги чемпионов.
Sports.ru06:40

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Роббен - о «Ливерпуле»: «Прекрасный жребий»

Soccer.ru10:54

Жеребьевка плей-офф ЛЧ. Роналду вернется в Мадрид, Клопп сможет отомстить «Баварии»

Sportbox.RU08:43

Салихамиджич: «Ливерпуль» крепкий орешек, «Бавария» очень ждет матча с ними

РИА Новости07:48

Спортивный директор «Баварии»: У «Ливерпуля» топовая команда

Советский спорт06:55

Салихамиджич: «Бавария» будет ждать матчи с «Ливерпулем» с большим предвкушением

Чемпионат07:45

Салихамиджич: «„Ливерпуль“ — это крепкий орешек для „Баварии“, сейчас это самая горячая команда»

Sport24.ru07:35

Хасан Салихамиджич: «„Ливерпуль“ – самая горячая команда прямо сейчас»

Sports.ru07:14

«Бавария» и «Ливерпуль» впервые сразятся в Лиге чемпионов

КП - Беларусь09:28
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Футбол

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Обновлено вчера в 16:08
Футбол

Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму

Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.
Обновлено в 10:28
Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.
Обновлено в 08:33
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 10:56
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

ФК «Тосно» официально признан банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал футбольный клуб «Тосно» банкротом.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:21
Футбол

Аршавин заявил о пользе Кокорина и Мамаева на футбольном поле

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой.
Обновлено в 07:59
Футбол

Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
Обновлено в 03:57
Футбол

Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.
Обновлено в 05:37
Футбол

«Рома» и один российский клуб проявляют интерес к Барриосу

Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется.
Обновлено в 08:14
Футбол

Гаттузо: распродажа игроков? Упакуем их и отправим

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо с юмором опроверг информацию о продаже футболистов в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 10:32
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