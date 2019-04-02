Футбол
«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке ГерманииSoccer.ru 14:24
"Бавария" едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба "Хайденхайм", но в концовке забила необходимый пятый гол. Большую часть матча мюнхенцы играли в меньшинстве.
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«Бавария» в меньшинстве победила «Хайденхайм» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Советский спорт14:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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