Футбол

«Бавария» и «Хайденхайм» выдали 9-голевой спектакль в Кубке ГерманииSoccer.ru 14:24

"Бавария" едва не вылетела в 1/4 финала Кубка Германии от скромного клуба "Хайденхайм", но в концовке забила необходимый пятый гол. Большую часть матча мюнхенцы играли в меньшинстве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» — «Хайденхайм» — 5:4, 3 апреля 2019, обзор матча Кубка Германии

Чемпионат15:45

«Бавария» в меньшинстве победила «Хайденхайм» и вышла в полуфинал Кубка Германии

Советский спорт14:31

«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» со счетом 5:4 в Кубке Германии

Sport24.ru14:29

5:4! Фантастическая победа «Баварии» над «Хайденхаймом» в Кубке Германии

Спорт-Экспресс14:28

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в четвертьфинале Кубка Германии, команды забили девять голов

Матч ТВ14:26

«Бавария» 10 сезонов подряд выходит в 1/2 финала Кубка Германии. Это рекорд

Sports.ru14:48

«Бавария» - «Хайденхайм»: битва двух лиг

Все про Спорт рувчера в 16:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
Театры

На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Каждый пятый россиянин сомневается в качестве бесплатного лечения

Каждый пятый гражданин России отказывается от посещения больниц, так как сомневается в эффективности бесплатного лечения.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика

Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года

Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.
Обновлено в 02:40
Экономика

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика

Опрос показал шансы Зеленского и Порошенко во втором туре

Почти половина украинцев проголосуют за актера Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за его оппонента – нынешнего главу государства Петра Порошенко свой голос отдадут лишь 19,8% - таковы данные экзит-пола, проведенного телеканалами "112 Украина" и NewsOne совместно с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и Центром "Социальный мониторинг".
Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Журнал Минобороны рассказал, что российские военные владеют телепатией

Автор статьи, полковник запаса Николай Поросков утверждает, что технологию разработали еще советские военные в середине 1980-х годов.
Обновлено в 12:45
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Кино

В Сети появился первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 11:45
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

СКА поборолся с ЦСКА в четвертой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:23
Политика

В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма

На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
Обновлено в 16:15
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Новые настройки появятся у некоторых пользователей сегодня и в ближайшие недели станут доступны для всех в последней версии приложения WhatsApp.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Обновлено в 15:42
Здоровье

Родственников пациентов предлагают пускать в реанимацию

По словам одного из авторов законопроекта, члена думского Комитета по охране здоровья Николая Герасименко, в настоящее время решение — разрешать посещение больных в реанимации или нет — принимается главврачами больниц и заведующими отделениями.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное