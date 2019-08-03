Футбол
«Бавария» и «Боруссия» начали матч за Суперкубок ГерманииНева Спорт 14:30
Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» сделала золотой дубль, выиграв и чемпионат Германии, и Кубок страны, в связи с чем в соперники на Суперкубок команде достался клуб, занявший второе место в Бундеслиге, а именно дортмундская «Боруссия». Мюнхенцы опередили дортмундцев на три очка в таблице.
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Обновлено в 09:28
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
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Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
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Автоспорт
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Политика
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Из подмосковного лагеря с отравлением госпитализированы семеро детей
В подмосковном детском оздоровительном лагере "Олимп" произошло массовое отравление детей.
Обновлено в 14:06
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки
Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с чемпионом Эредивизи «Аяксом»
Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, в первом туре Эредивизи сыграл вничью с действующим чемпионом — амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 14:31
Футбол
Хуанфран стал одноклубником Дани Алвеса в «Сан-Паулу»
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Космос
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Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
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Обновлено в 06:20
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Анастасия Тарасова резко ответила на критику своей внешности
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