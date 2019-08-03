Напомним, в минувшем сезоне «Бавария» сделала золотой дубль, выиграв и чемпионат Германии, и Кубок страны, в связи с чем в соперники на Суперкубок команде достался клуб, занявший второе место в Бундеслиге, а именно дортмундская «Боруссия». Мюнхенцы опередили дортмундцев на три очка в таблице.

«Бавария» и «Боруссия» начали матч за Суперкубок Германии

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