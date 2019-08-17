Футбол
«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника КоутиньоКрасная весна вчера в 19:13
Футбольные клубы «Бавария» и «Барселона» достигли договоренности о трансфере полузащитника «каталонцев» Филиппе Коутиньо, 17 августа сообщает пресс-служба немецкого клуба. «Бавария» возьмет игрока на год на правах аренды, а затем сможет выкупить трансфер.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Instagram Бузовой требуют заблокировать
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Транспорт
Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены.
Обновлено в 04:11
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Общество
В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова
Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Финансы
РФ сократила вложения в госдолг США
Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Хоккей
Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Кино
На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Huawei Mate 20X 5G распродали за один час
Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка
Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Происшествия
На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома
В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов
Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня
Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Единоборства
Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о взаимоотношениях с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 06:48
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
Обновлено в 06:25
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17