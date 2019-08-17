Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника КоутиньоКрасная весна вчера в 19:13

Футбольные клубы «Бавария» и «Барселона» достигли договоренности о трансфере полузащитника «каталонцев» Филиппе Коутиньо, 17 августа сообщает пресс-служба немецкого клуба. «Бавария» возьмет игрока на год на правах аренды, а затем сможет выкупить трансфер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нико Ковач: «Не только „Бавария“, но и Бундеслига и вся Германия могут быть рады, что Коутиньо будет играть здесь»

Sports.ru04:45

«Бавария» договорилась о трансфере Коутиньо

Спорт день за днем02:33

Левандовски: «У Коутиньо не будет проблем с адаптацией в „Баварии“»

Sport24.ru03:02

Левандовски поделился ожиданиями от игры Коутиньо в «Баварии»

Газета.Ru05:48

Аренда Коутиньо обойдётся «Баварии» в € 15–20 млн

Чемпионат03:26

«Бавария» объявила об аренде Коутинью

Матч ТВ01:49

«Бавария» арендует у «Барселоны» Коутиньо

Советский спортвчера в 14:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать

Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Транспорт

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В 08:35 московского времени больше всего задержек было зафиксировано в Домодедово, где 11 рейсов задержано и девять отменены.
Обновлено в 04:11
Экономика

Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России

Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Общество

В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова

Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Происшествия

СКР начал проверку экстренной посадки самолёта в Хабаровске

Обновлено в 04:48
Общество

Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри

Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Экономика

В России выросла выручка малых предприятий

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 18:49
Финансы

РФ сократила вложения в госдолг США

Напомним, что в течение всего минувшего года РФ значительно сокращала свои вложение в бумаги США и выбыла из списка 33 крупнейших держателей американского госдолга.
Обновлено вчера в 03:17
Хоккей

Овечкин записал видео для Барбашёва, пообещав отобрать Кубок Стэнли

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Кино

На Netflix вышел первый российский сериал «Лучше, чем люди»

Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты

Huawei Mate 20X 5G распродали за один час

Смартфон Huawei Mate 20X с поддержкой 5G наконец появился в Китай, однако спустя менее одного часа устройство уже было недоступен для покупки.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества для своего тяжелобольного ребенка.
Обновлено в 07:06
Происшествия

На КАД сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до роддома

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить беременную в роддом.
Обновлено в 07:00
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор указал, что пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня

Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Единоборства

Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о взаимоотношениях с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 06:48
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве

Обновлено в 06:25
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное