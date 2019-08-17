Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника КоутиньоКрасная весна 19:13

Футбольные клубы «Бавария» и «Барселона» достигли договоренности о трансфере полузащитника «каталонцев» Филиппе Коутиньо, 17 августа сообщает пресс-служба немецкого клуба. «Бавария» возьмет игрока на год на правах аренды, а затем сможет выкупить трансфер.
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