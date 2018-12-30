Футбол

«Бавария» готовит предложение по вингеру «Челси»
Евро-футбол.ру
10:20

"Бавария" намерена предпринять новую попытку подписать вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одой. Как информирует Daily Mail, ранее мюнхенский клуб предлагал "пенсионерам" за их 18-летнего игрока 15 миллионов евро.
Евро-футбол.ру10:20

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«Бавария» готова продать Хуммельса за 30 млн фунтов

Soccer.ru04:00

СМИ: «Челси» хочет подписать защитника «Баварии» Хуммельса

RT на русском04:28

«Бавария» готова продать Хуммельса «Челси» за £ 30 млн

Чемпионат04:04

СМИ: «Челси» интересуется Хуммельсом, «Бавария» хочет за него 30 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс03:13

«Челси» готов расстаться с Моратой

Евро-футбол.ру10:36

«Бавария» предложила «Челси» более 20 млн фунтов за Хадсона-Одои

Sports.ru04:55

«Бавария» требует у «Челси» 30 млн фунтов за Хуммельса

Sport24.ru03:45
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Обновлено в 10:20
Происшествия

«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре в Петербурге

«Мерседес» сбил шестерых пешеходов на тротуаре на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

Обновлено в 10:38
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Обновлено в 10:16
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено вчера в 14:08
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Спорт

Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика

Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся

Обновлено в 08:06
Спорт

Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Политика

Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде

В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В ДТП в Финляндии погибла семья из России

На севере Финляндии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла семья из России.
Обновлено в 08:42
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Российский берег завалило селедкой

На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок.
Обновлено в 05:49
Политика

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика

Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Энергетика

«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Происшествия

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено в 00:53
Происшествия

На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе

"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Задержанные в Самаре рейсы «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь

Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Сочи и Симферополь с посадкой в Самаре, вылет был запланирован на 7.10 и 7.25 утра всоответственно.
Обновлено в 10:13
Политика

Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах

Обновлено в 09:01
Общество

Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Британия собралась после Brexit открыть за рубежом новые военные базы

В течение нескольких лет после выхода из Евросоюза Великобритания собирается расширить военное присутствие за рубежом в Юго-Восточной Азии и в районе Карибского бассейна.
Обновлено в 05:45
Футбол

ЦСКА готов приобрести итальянского форварда за 5 млн фунтов

Как сообщает Mirror, армейцы готовы заплатить за трансфер итальянского футболиста 5 миллионов фунтов.
Обновлено в 11:07
Политика

Лидер Южной Кореи поблагодарил Ким Чен Ына за письмо

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за отправленное ему ранее письмо и выразил надежду на встречу со своим северокорейским коллегой в 2019 году.
Обновлено в 05:39
Политика

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год

Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Экономика

Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда

Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
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