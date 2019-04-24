«Бавария» готовит предложение по Кьезе в размере € 70 млнЧемпионат 03:34

По информации источника, заполучить талантливого итальянца намерена «Бавария». Более того, мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере € 70 млн, что значительно затруднит положение «Наполи», «Ювентуса» и «Интера», также проявляющих интерес к хавбеку.

«Бавария» готовит предложение по Кьезе в размере € 70 млн

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Политика В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.

Армия и оружие Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ «Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.

Армия и оружие В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.

Шоу-бизнес Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.

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Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

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Армия и оружие Космический эшелон США обеспокоил Генштаб РФ Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полёта.