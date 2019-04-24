Футбол
«Бавария» готовит предложение по Кьезе в размере € 70 млнЧемпионат 03:34
По информации источника, заполучить талантливого итальянца намерена «Бавария». Более того, мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере € 70 млн, что значительно затруднит положение «Наполи», «Ювентуса» и «Интера», также проявляющих интерес к хавбеку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Сирия потребовала распустить международную коалицию во главе с США
Сирия требует роспуска международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В МИД исключили появление американского ядерного оружия в Словакии
Замглавы МИД РФ Александр Грушко исключил появление американского ядерного оружия на базах в Словакии.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль
Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки
В Челябинской области руководитель отделения ГИБДД по Чебаркулю уволен по отрицательным основаниям.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
На Донбассе убит 55-летний боевик «Айдара»
23 апреля на Донбассе был убит 55-летний боевик карательного батальона «Айдар».
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по строительству торговых центров
Россия в 2018 году заняла второе место в Европе по объему строительства торговых центров, уступив лишь Турции, сообщила консалтинговая компания Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:35
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Происшествия
«КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате в Петербурге
Обновлено в 07:27
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Транспорт
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Политика
СБУ начало проверку агитации за отделение Львовской области
Служба безопасности Украины начала расследование по факту появления интернет-опроса о перспективах Львовской области «как отдельного государства», передает портал «Сегодня» со ссылкой на сообщение спецслужбы.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Космический эшелон США обеспокоил Генштаб РФ
Особую озабоченность вызывают намерения Вашингтона создать космический эшелон с ударными средствами ПРО для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полёта.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01