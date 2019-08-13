Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»Вести.Ru 06:54
Мюнхенская "Бавария" объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского "Интера" и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Футбол
«Ахмат» отреагировал на видео с президентом клуба и судьёй
Обновлено в 08:36
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье
Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.
Обновлено в 07:30
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Авто
Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире
Новинка получит 1014-сильный двигатель, что сделает ее самым мощным серийным внедорожником в мире, за такое авто придется заплатить почти 23 млн рублей.Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить.
Обновлено в 01:12
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Авто
На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether
Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.
Обновлено в 05:16
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Политика
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Общество
Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы
Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Общество
Варламов внес Красноярск в список лучших городов России
Обновлено в 03:17
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Политика
Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины
Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Футбол
Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФС
Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29