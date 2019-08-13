Мюнхенская "Бавария" объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского "Интера" и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона.

Спорт день за днем

Общество Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.

Политика Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.

Армия и оружие В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.

Экономика Верховный суд разъяснил, когда банки не могут забрать ипотечное жилье Согласно действующему законодательству за долги перед банком жилье может быть выставлено на торги при соблюдении двух условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки – не менее трех месяцев.

Политика Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.

Происшествия Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.

Авто Rezvani Tank X стал самым мощным серийным внедорожником в мире Новинка получит 1014-сильный двигатель, что сделает ее самым мощным серийным внедорожником в мире, за такое авто придется заплатить почти 23 млн рублей.Rezvani уже не первый год выпускает модель Rezvani Tank X, однако в этот раз бренду удалось удивить.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Авто На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Происшествия При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.

Политика ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Общество Британский парламентарий рассказал о зависимости королевы Елизаветы Королева мать была настоящей пьяницей, курила как паровоз, не следила за собой и чудом дожила до 101 года, — подчеркнул он.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Происшествия Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Шоу-бизнес Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.

Футбол Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФС Пресс-конференцию руководства РПЛ, которая традиционно проводится по итогам каждого тура чемпионата России, перенесли на неопределенное время из-за совещания в РФС, сообщили "СЭ" в пресс-службе лиги.

Армия и оружие Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник» Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.