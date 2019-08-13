Мюнхенская "Бавария" объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского "Интера" и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона.

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