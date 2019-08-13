Футбол

«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»Вести.Ru 06:54

Мюнхенская "Бавария" объявила о заключении арендного соглашения с полузащитником миланского "Интера" и сборной Хорватии Иваном Перищичем. 30-летний хорват будет выступать в мюнхенском клубе на протяжении одного сезона.
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Футболист «Интера» Перешич перешёл в «Баварию» на правах аренды

RT на русском07:33

Перишич перешел в «Баварию»

Газета.Ru07:18

«Бавария» объявила о переходе Перишича

Евро-футбол.ру05:10

Официально: «Бавария» подписала Перишича

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Экс-форвард ЦСКА оценил переход Перишича в «Баварию»

Чемпионат06:04

Иван Перишич: «„Бавария“ хочет побороться не только за Бундеслигу и Кубок Германии, но и в ЛЧ»

Sports.ru06:40

Перишич стал игроком «Баварии»

Спорт-Экспресс05:06
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Экономика

Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей

Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол

Дзюба: «Судя по всему, в АПЛ уже не поеду»

«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду», — сказал Дзюба, слова которого приводит ютуб-канал «Рашен Football».
Обновлено в 13:12
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Политика

Кремль осудил жестокость полиции на митингах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимым несоразмерное применение силы органами правопорядка против участников акций.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Энергетика

ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil рассматривает возможность ухода из проектов в британском секторе Северном море после более чем 50 лет работы в этом нефтегазовом бассейне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:44
Футбол

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Экономика

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплату в криптовалюте

С 1 сентября компании смогут выдавать зарплату сотрудникам в цифровой валюте, если платежи осуществляются в виде регулярных фиксированных сумм.
Обновлено в 08:31
Авто

Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Политика

В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Пожар в лесу в курортном районе Кубани полностью ликвидирован

Лесной пожар в Туапсинском районе Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области

На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Общество

Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии

Как стало известно, запрет касается ввоза в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Манчестер Сити» избежал трансферного бана от ФИФА

"Манчестер Сити" не будет наказан трансферным запретом от ФИФА, сообщает в Twitter журналист AP Роб Харрис.
Обновлено в 12:28
Культура

Певец Дельфин потерял сознание на звукозаписывающей студии

Певец Дельфин (Андрей Лысиков) потерял сознание на звукозаписывающей студии. Об этом во вторник, 13 августа, пишет телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Советский танк «ядерной войны» обнаружен в Ростовской области

Бронемашину «Ладога», получившую прозвище «танк ядерного апокалипсиса», обнаружили в Ростовской области.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Полиция применила к демонстрантам в Гонконге перцовый газ

Полиция применила против митингующих возле аэропорта Гонконга перцовый газ. Поводом стала попытка не пропустить автомобиль скорой помощи.
Обновлено в 14:16
Гаджеты

Создатели Snapchat снабдили смарт-очки второй камерой для 3D-эффектов

Новинка отличается обновленным дизайном и наличием второй, дополнительной HD-камеры для съемки фото и видео с эффектом глубины.
Обновлено в 12:20
Технологии

На Google пожаловались европейские веб-сайты по поиску работы

Свою жалобу 23 европейских веб-сайта по поиску работы направили комиссару Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), призвав провести расследование деятельности Google, а на время расследования — предписать компании прекратить нечестную практику.
Обновлено в 05:39
Политика

Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в Бундестаг, которые состоятся в 2021 году.
Обновлено в 14:26
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Происшествия

На Кубани мать бросила дочку в кафе, чтобы ей нашли новых родителей

Обновлено в 07:30
Авто

Changan серьезно обновил кроссовер CS55

Китайский автопроизводитель Changan выпустил модернизированную версию кроссовера CS55.
Обновлено в 12:30
Технологии

В России предложили схему работы онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Жениха Дженнифер Лопес ограбили на $500 тысяч, сообщили СМИ

Обновлено в 13:26
Наука

Останки кита возрастом около 10 млн лет случайно обнаружили в Крыму

На некрополе пошли грунтовые античные могилы, начальник экспедиции, сотрудник Крымского института археологии Павел Гецко приказал начать их зачистку, в итоге наткнулись на останки животного.
Обновлено в 12:52
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