Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»REGNUM 06:02
Как сообщили в «Барселоне», «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон за в €8,5 млн. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа за €120 млн. Напомним, в январе 2018 года Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за €145 млн.
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Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
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Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.
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«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
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