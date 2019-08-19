Футбол

«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»REGNUM 06:02

Как сообщили в «Барселоне», «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон за в €8,5 млн. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа за €120 млн. Напомним, в январе 2018 года Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за €145 млн.
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«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»

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