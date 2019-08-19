Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»REGNUM 06:02
Как сообщили в «Барселоне», «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон за в €8,5 млн. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа за €120 млн. Напомним, в январе 2018 года Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за €145 млн.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
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Обновлено в 01:42
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Общество
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Обновлено вчера в 12:39
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В облсуд подан иск об отмене регистрации Шипулина на выборах
В свердловский областной суд подан иск об отмене регистрации Антона Шипулина на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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Армия и оружие
В Кирове и Дубне вышли из строя станции радиационного мониторинга
Причиной поломки станций мониторинга может быть инцидент под Северодвинском, который произошел 8 августа.
Обновлено в 05:39