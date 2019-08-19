Как сообщили в «Барселоне», «Бавария» арендовала Коутиньо на один сезон за в €8,5 млн. Кроме того, в договоре также прописана необязательная опция выкупа за €120 млн. Напомним, в январе 2018 года Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» за €145 млн.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Происшествия Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика В Польше назвали несправедливыми полученные от Германии репарации Ранее Чапутович в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что в Польше не считают вопрос репараций от Германии за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, закрытым.

Происшествия В Екатеринбурге в медосвидетельствовании участника резонансного ДТП нашли ошибки Автоэксперт Максим Едрышов на своей странице в соцсети сообщил об ошибках в медосвидетельствовании Владимира Васильева, участника резонансного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге.

Политика Дума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов Депутаты Госдумы всесторонне изучат работу агрегаторов с новостями, обсудят эту тему со СМИ и экспертами, чтобы вернуться к этой теме в октябре.

Происшествия В Удмуртии подростки повредили надгробия на кладбище 18 августа в полицию в Воткинске поступило сообщение о том, что на Южном кладбище повреждены 14 надгробных плит и крестов, сообщает МВД по УР.

Политика Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов В Северной столице на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России, трубач и музыкальный педагог Михаил Романов.

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Театры Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Политика Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой» Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.

Армия и оружие Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.

Политика В облсуд подан иск об отмене регистрации Шипулина на выборах В свердловский областной суд подан иск об отмене регистрации Антона Шипулина на довыборах депутата Госдумы по Серовскому округу.

Происшествия Жена Мамаева стала жертвой аферистов Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.

Политика Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США По данным американского минюста, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением ряда законов США.

Авто «Глазастый» Mercedes-Benz в современном представлении дизайнеров Примечательно, что в создании дизайна авто участвовал Стив Маттин (сейчас шеф-дизайнер Lada), именно он стал инициатором округлых фар.