Футбол

«Бавария» анонсировала переход 20-летнего французского хавбекаМатч ТВ вчера в 19:29

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил о скором переходе в команду полузащитник Микаэля Кюизанса. 20-летний француз из менхенгладбахской «Боруссии» в ближайшее время официально станет игроком мюнхенцев.
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«Бавария» анонсировала переход Кюизанса. Это 5-й француз в составе команды

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Sports.ruвчера в 18:32

«Бавария» может подписать полузащитника сборной Франции

Евро-футбол.рувчера в 14:34

«Бавария» анонсировала переход 20-летнего французского хавбека

Матч ТВвчера в 19:29
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