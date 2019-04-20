Футбол

Бавария — Вердер 0:0 (2-й тайм)Soccer.ru вчера в 15:49

Бавария — Вердер
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат Германии
Стадион «Альянц Арена»
28′
Милош Велькович
58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
59′
60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» – «Вердер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Чемпионат06:00

Нико Ковач: «Нас ждет соперник, который находится в очень хорошей форме»

Матч ТВ02:28

Нико Ковач: «Нас ждет соперник, который находится в очень хорошей форме»

Sportbox.RU02:28

Нико Ковач: «„Вердер“ набрал очень хорошую форму. Но и „Бавария“ в последних матчах играла хорошо»

Спорт-Экспресс01:48

Экспресс дня 20 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru02:24

Ковач: «„Вердер“ находится в хорошей форме»

Soccer.ruвчера в 15:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

Полицейские устроили драку в московском баре

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

В Ливии силы ПНС предприняли попытку контратаки армии Хафтара

Вооружённые подразделения правительства национального согласия (ПНС) Ливии предприняли попытку контратаковать позиции сил, подконтрольных командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару, в пригороде Триполи.
Обновлено в 10:14
Хоккей

«Вашингтон» вновь вызвал Самсонова из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» вызвал из фарм-клуба российского голкипера Илью Самсонова, информирует официальный «Твиттер» команды.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Энергетика

Белоруссия обсудит с «Транснефтью» компенсацию за некачественную нефть

Председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия планирует обсудить с ПАО "Транснефть" компенсацию за некачественную нефть.
Обновлено в 10:27
Технологии

Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini

Глава Boston Dynamics Марк Рейберт заявил, что серийное производство робопсов начнется в июле или августе этого года.
Обновлено в 04:59
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Музыка

Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Гаджеты

Xiaomi спустила новый смартфон Redmi Y3 с лестницы

Индийское подразделение компании Xiaomi выпустило тизер нового смартфона Redmi Y3.
Обновлено в 10:29
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни

Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Культура

Андрей Норкин назвал причину «исчезновения» из студии НТВ

В начале апреля во время ток-шоу "Место встречи" Норкин покинул студию после дискуссии с Сергеем Лойко о ситуации на Украине.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш

Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Политика

Аксёнов заявил о планах Крыма нарастить грузооборот с Сирией

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республиканские власти планируют по итогам 2019 года достичь показателя грузооборота с Сирией через крымские порты на уровне 150 тыс. тонн.
Обновлено в 09:44
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Общество

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до 25 градусов

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан

Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное