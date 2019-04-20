Футбол
Бавария — Вердер 0:0 (2-й тайм)Soccer.ru вчера в 15:49
|28′
Милош Велькович
|58′
Милош Велькович
Хави Мартинес
Леон Горетцка
|59′
|60′
Кевин Мевальд
Себастьян Лангкамп
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|73%
|5
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|3
|3
|Отборы
|7
|6
|Фолы
|10
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
22
Гнабри
18
Горетцка
25
Мюллер
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
5
Аугустинссон
35
Эггештайн
17
Шахин
15
Лангкамп
30
Классен
10
Крузе
11
Рашица
Вердер
Расстановка 4‑3‑1‑2
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вердером» в чемпионате Германии. Мы будем играть против соперника, набравшего очень хорошую форму.
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