Футбол
Бавария — Нюрнберг 3:0
Бавария — Нюрнберг 3:0Sport24.ru10:24
Роберт Левандовски
|9′
Роберт Левандовски
|27′
Франк Рибери
|56′
Франк Рибери
Кингсли Коман
|63′
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
|63′
Давид Алаба
|66′
|70′
Себастьян Керк
Адам Зреляк
|70′
Симон Райн
Ондржей Петрак
Серж Гнабри
Сандро Вагнер
|75′
|84′
Патрик Эррас
Эвертон
|77%
|Владение мячом
|23%
|92%
|Процент точных передач
|71%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|1
|10
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
13
Рафинья
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
2
Вагнер
32
Киммих
25
Мюллер
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
1
Бредлов
8
Бауэр
33
Магрейттер
28
Мюль
23
Ляйбольд
2
Годен
4
Эвертон
31
Петрак
24
Мисидьян
9
Исхак
11
Зреляк
Нюрнберг
Расстановка 4‑4‑2
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в ворота «Нюрнберга» в первом тайме матча 14-го тура Бундеслиги. Для поляка это 42-й дубль, забитый за все время выступлений в Бундеслиге. По этому показателю Левандовски теперь занимает второе место в истории турнира.
Sport24.ru10:24
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