Футбол

Бавария — Нюрнберг 3:0
Sport24.ru
10:24

Бавария — Нюрнберг
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
9′
Роберт Левандовски
27′
Франк Рибери
56′
Франк Рибери
Кингсли Коман
63′
Леон Горетцка
Тьяго Алькантара
63′
Давид Алаба
66′
70′
Себастьян Керк
Адам Зреляк
70′
Симон Райн
Ондржей Петрак
Серж Гнабри
Сандро Вагнер
75′
84′
Патрик Эррас
Эвертон
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в ворота «Нюрнберга» в первом тайме матча 14-го тура Бундеслиги. Для поляка это 42-й дубль, забитый за все время выступлений в Бундеслиге. По этому показателю Левандовски теперь занимает второе место в истории турнира.
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