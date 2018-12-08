Форвард «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в ворота «Нюрнберга» в первом тайме матча 14-го тура Бундеслиги. Для поляка это 42-й дубль, забитый за все время выступлений в Бундеслиге. По этому показателю Левандовски теперь занимает второе место в истории турнира.

Sport24.ru 10:24