Футбол

Бавария — Ливерпуль 1:3ProstoProSport вчера в 15:00

Бавария — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Альянц Арена»
13′
Джордан Хендерсон
Фабиньо
26′
Садио Мане
Жоэль Матип
39′
43′
Фабиньо
Франк Рибери
Кингсли Коман
61′
63′
Жоэль Матип
Тьяго Алькантара
65′
69′
Вирджил ван Дейк
Хави Мартинес
Леон Горетцка
72′
Хамес Родригес
Ренату Саншеш
78′
83′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
Ренату Саншеш
83′
84′
Садио Мане
87′
Джеймс Милнер
Адам Лаллана
90′+2′
Эндрю Робертсон
«Бавария» и «Ливерпуль» представили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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