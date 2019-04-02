Футбол
Бавария — Хайденхайм 1846 5:4Sports.ru 13:12
Кубок Германии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
|12′
Никлас Зюле
|14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
|24′
|27′
Роберт Глатцель
|39′
Марк Шнаттерер
|39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
|46′
Рафинья
Кингсли Коман
|46′
|52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
|53′
Роберт Левандовски
|56′
Серж Гнабри
|63′
|66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
|73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
|74′
Роберт Глатцель
|77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
|84′
Роберт Левандовски
|86′
|90′
Себастьян Грисбек
|90′
Тимо Беерман
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
6
Алькантара
18
Горетцка
22
Гнабри
25
Мюллер
17
Боатенг
1
Мюллер
2
Буш
6
Маинка
33
Беерман
11
Томалла
8
Andrich
10
Доведан
28
Фейк
18
Грисбек
17
Мультхауп
9
Глатцель
3 ×
Хайденхайм 1846
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Политика
В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая
Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер трогательно простилась с умершим папой
Слуцкер была немногословной, рассказывая о трагедии. Ольга кратко простилась с папой, отметив, что она и его близкие будут очень скучать.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Обновлено в 21:08
Политика
Зеленский высказался по «русскому вопросу»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Политика
В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS
Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).
Обновлено в 13:33
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Космос
Запуск грузовика «Прогресс МС-11» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур 4 апреля.
Обновлено в 19:22
Здоровье
Больше трети россиян отказываются посещать врачей
Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Авто
Владимир Путин открыл первый в России завод Mercedes-Benz
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии завода по производству машин марки Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области.
Обновлено в 07:09
Политика
Демократы запросили проверку налогов Трампа
Комитет палаты представителей конгресса США запросил проверку отчислений американского президента Дональда Трампа Налоговому управлению Соединенных Штатов.
Обновлено в 20:20
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Политика
Опрос показал отношение россиян к выборам на Украине
Почти 40% россиян знают о президентских выборах на Украине и внимательно следят за ними.
Обновлено в 20:42
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Lada 4x4 признали лучшим компактным внедорожником в Германии.
Обновлено в 20:31
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Хоккей
Никитин: «Сегодня СКА победил за счёт мастерства»
По окончании четвёртого матча полуфинальной серии КХЛ СКА - ЦСКА главный тренер гостей Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.
Обновлено в 17:58
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Два человека во Владимирской области погибли в ДТП с маршруткой
Сотрудники региональных правоохранительных органов сообщают, что при столкновении микроавтобуса «Газель» с ВАЗ погибли два человека, ещё несколько попали в больницу.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков
Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03