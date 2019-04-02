Бавария — Хайденхайм 1846 5:4Sports.ru 13:12

«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.

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Политика В США объяснили, зачем Россия «искажает» сигналы GPS Россия 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для искажения GPS-сигналов, чтобы скрывать местонахождение президента Владимира Путина и сбивать с курса корабли, утверждается в докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS).

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.

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