Футбол

Бавария — Хайденхайм 1846 5:4Sports.ru 13:12

Бавария — Хайденхайм 1846
5 – 4
Матч завершён
Кубок Германии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
12′
Никлас Зюле
14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
24′
27′
Роберт Глатцель
39′
Марк Шнаттерер
39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
46′
Рафинья
Кингсли Коман
46′
52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
53′
Роберт Левандовски
56′
Серж Гнабри
63′
66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
74′
Роберт Глатцель
77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
84′
Роберт Левандовски
86′
90′
Себастьян Грисбек
90′
Тимо Беерман
«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.
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