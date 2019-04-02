Футбол
Бавария — Хайденхайм 1846 5:4Sports.ru 13:12
Кубок Германии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Леон Горетцка
|12′
Никлас Зюле
|14′
Франк Рибери
Жером Боатенг
|24′
|27′
Роберт Глатцель
|39′
Марк Шнаттерер
|39′
Никлас Дорш
Хамес Родригес
Роберт Левандовски
|46′
Рафинья
Кингсли Коман
|46′
|52′
Никлас Дорш
Арне Фейк
Томас Мюллер
|53′
Роберт Левандовски
|56′
Серж Гнабри
|63′
|66′
Марк Шнаттерер
Морис Мультхауп
|73′
Норман Тоеркауф
Денис Томалла
|74′
Роберт Глатцель
|77′
Роберт Глатцель
Роберт Левандовски
|84′
Роберт Левандовски
|86′
|90′
Себастьян Грисбек
|90′
Тимо Беерман
Бавария
Расстановка 4‑3‑3
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
6
Алькантара
18
Горетцка
22
Гнабри
25
Мюллер
17
Боатенг
1
Мюллер
2
Буш
6
Маинка
33
Беерман
11
Томалла
8
Andrich
10
Доведан
28
Фейк
18
Грисбек
17
Мультхауп
9
Глатцель
3 ×
Хайденхайм 1846
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Бавария» играет с «Хайденхаймом» в четвертьфинале Кубка Германии (1:2, первый тайм). Мюнхенский клуб остался в меньшинстве на 13-й минуте – прямую красную карточку получил защитник Никлас Зюле. Арбитр Гвидо Винкманн вынес такое решение после консультации с видеоассистентом.
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