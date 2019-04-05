Футбол
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы командSport24.ru вчера в 11:47
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 19:30 мск.
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«Бавария» разгромила «Боруссию» (Д) и вернула себе лидерство в бундеслиге
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