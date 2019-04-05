Футбол

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы командSport24.ru вчера в 11:47

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 19:30 мск.
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«Бавария» раздавила «Боруссию». Но чемпионская гонка в Германии еще не завершена

Матч ТВ02:47

«Бавария» – снова лидер бундеслиги. Трусливый план Фавра погубил Дортмунд

Sports.ru05:27

Разгром «Боруссии» Д и победа «Лейпцига» — в обзоре матчей 28-го тура Бундеслиги

Чемпионат02:16

«Бавария» сокрушила чемпионские надежды «Боруссии»

LiveSport.ru00:27

«Бавария» разгромила «Боруссию» и возглавила бундеслигу

Sportbox.RUвчера в 14:24

Возвращение королей: «Бавария» растоптала чемпионские амбиции Дортмунда

Спорт-Экспрессвчера в 14:40

«Бавария» разгромила «Боруссию» (Д) и вернула себе лидерство в бундеслиге

Советский спортвчера в 14:21
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Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Обновлено в 04:01
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты

Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti

В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Футбол

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Ростов».
Обновлено в 06:25
Происшествия

Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа

Обновлено в 01:23
Футбол

«Ювентус» может установить уникальный рекорд Серии А

"Ювентус" сегодня может установить уникальный рекорд Серии А. Если сегодня "Наполи" проиграет "Дженоа" в матче 31-го тура итальянского чемпионата, то это поражение автоматически сделает "Юве" чемпионом Серии А в сезоне 2018/19.
Обновлено в 05:44
Кино

Роберт Дауни младший записал видео с танцем для рекламы «Мстителей 4»

Обновлено вчера в 06:33
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Гаджеты

18 дней 28 миллионов пользователей следили за разряжающимся Redmi 7

В конечном результате время работы смартфона составило более 18 дней, а в часовом эквиваленте это составило 435 часов.
Обновлено в 05:11
Кино

Джеки Чан отмечает 65-летний юбилей в прекрасной физической форме

Известному гонконгскому и голливудскому актёру, каскадёру, мастеру боевых искусств Джеки Чану сегодня исполнилось 65 лет.
Обновлено в 06:06
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика

В ЮАР дебаты в прямом эфире завершились дракой стульями

Обновлено в 05:36
Технологии

Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru

«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В МЧС сообщили о ликвидации пожара на подземной парковке в Москве

Ранее стало известно, что в Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома.
Обновлено в 04:50
Общество

Более 5 млн доменов появилось в Рунете за 25 лет

7 апреля 1994 года международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал национальный домен верхнего уровня.RU для России.
Обновлено в 04:36
Игры

Mortal Kombat 11 защитит Denuvo

На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание Denuvo — WB Games решила использовать непопулярное среди игроков антипиратское решение для защиты своего файтинга.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.
Обновлено в 06:17
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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