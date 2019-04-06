Футбол
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы командSport24.ru вчера в 11:47
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 19:30 мск.
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«Бавария» разгромила «Боруссию» (Д) и вернула себе лидерство в бундеслиге
Советский спортвчера в 14:21
«Бавария» превратила «Боруссию» в шапку почтальона Печкина. В роли Шарика – Левандовский
Eurosport.ruвчера в 14:55
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Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
По данным экспертов, курильщик по сравнению с некурящим человеком в год вдыхает примерно в 53 раза больше угарного газа, в 18 раз больше оксида азота, в 937 раз больше твердых веществ, в 10,5 тысяч раз больше никотина и в 218 раз больше фенола, пояснили в Минздраве.
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Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
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Единоборства
Друг Макгрегора с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Артем Лобов с победы дебютировал на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, передает "Советский спорт".
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Наука
Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов
Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа
Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
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Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
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Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Авто
Апрельский ценопад: какие автомобили можно купить со скидками в апреле
До конца апреля GM-АВТОВАЗ предлагает поучаствовать в программах «Трейд-ин» и «Скидка при покупке в кредит» на автомобили Chevrolet Niva.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом»
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук оформил дубль
В регулярном чемпионате НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" победил "Вегас Голден Найтс" со счетом 5:2 Одним из главных героев матча стал нападающий "Кингз" Илья Ковальчук, оформивший дубль.
Обновлено в 01:46
Политика
Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Путин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.
Обновлено в 00:55
Кино
Крестный отец кино: лучшие фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено 05 апреля в 05:07
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС Нидерландов подстрелил сам себя
F-16 – истребитель военно-воздушных сил Нидерландов - получил серьёзные повреждения во время учений, которые проходили на авиабазе Леуварден.
Обновлено вчера в 10:11
Космос
В NASA рассказали о целях вездехода Axel Rover на Луне
В NASA сообщили о ключевых целях аппарата Axel Rover, который будет отправлен на Луну.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри проигнорировал бывших возлюбленных
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома
Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено вчера в 20:30
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
РПЛ. «Зенит» сыграет с «Локомотивом», «Ростов» встретится с «Уфой»
«Рубин» примет «Арсенал», а завершится программа дня в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34