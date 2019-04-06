Футбол

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Стали известны составы командSport24.ru 11:47

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» назвали составы на матч 28-го тура немецкой Бундеслиги. Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и начнется в 19:30 мск.
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«Бавария» разгромила «Боруссию» и возглавила бундеслигу

Матч ТВ14:24

«Бавария» превратила «Боруссию» в шапку почтальона Печкина. В роли Шарика – Левандовский

Eurosport.ru14:55

«Бавария» — «Боруссия» Д — 5:0. Видеообзор матча 28-го тура Бундеслиги

Sport24.ru15:21

«Бавария» разгромила «Боруссию» (Д) и вернула себе лидерство в бундеслиге

Советский спорт14:21

Возвращение королей: «Бавария» растоптала чемпионские амбиции Дортмунда

Спорт-Экспресс14:40

«Бавария» – «Боруссия» Д – 5:0, 6 апреля 2019 года, обзор матча Бундеслиги

Чемпионат14:35

«Бавария» разгромила «Боруссию» (5:0) и вернулась на 1-е место в бундеслиге

Sports.ru14:20
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Шоу-бизнес

Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт

Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Обновлено в 15:39
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве

Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Политика

Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне

Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В 19-м округе Парижа в субботу вечером вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном жилом доме.
Обновлено в 16:26
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в матче с ЦСКА

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Футбол

Мостовой: «ЦСКА победил за счет индивидуальных ошибок „Спартака“»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА со счетом 0:2 в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:56
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Футбол

«Они — кумиры для детей и должны соответствовать». Галицкий — о расторжении контракта с Мамаевым

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал ситуацию с полузащитником клуба Павлом Мамаевым.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Армия и оружие

Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню

Обновлено в 05:06
Технологии

Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan

Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
Обновлено вчера в 18:40
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры

В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Наука

Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей

Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.
Обновлено в 16:34
Футбол

Гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом»

Счёт в матче открыл игрок «Генгама» Феликс Эбоа-Эбоа, отличившись на 23-й минуте. «Монако» ответил голом черногорца Стефана Йоветича.
Обновлено в 16:05
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Политика

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Не прошедший во второй тур президентских выборов на Украине экс-глава украинского оборонного ведомства Анатолий Гриценко поделился на своей страннице в Facebook подробностями встречи с победителем первого тура Владимиром Зеленским, сообщает "Российский Диалог".
Обновлено в 15:39
Футбол

«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»

«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:38
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали около 70 боевиков ИГ*

На востоке были ликвидированы около 70 боевиков «Исламского Государства — Хорасан».
Обновлено в 15:51
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