«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата ГерманииЧемпионат 05:00

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги сезона-2018/19 «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск. Ставка: «Бавария» выиграет со счетом 2:1 за 9.25.

Наука Алгоритм показал последствия изменения климата Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.

Музыка «Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Музыка На «Евровидении» в Израиле исландская группа поддержала Палестину Исландская группа Hatari, представлявшая свою страну на «Евровидении-2019», использовала международный музыкальный конкурс, который в этому году прошел в Тель-Авиве, для протеста против оккупации Израилем палестинских территорий.

Шоу-бизнес Сати Казанова встала на защиту дочери Алсу Казанова вспомнила историю, которая может послужить примером правильного отношения к детским конкурсам.

Происшествия Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".

Политика Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Общество Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Кино Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов» Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.

Происшествия В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Происшествия В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100 Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Шоу-бизнес Из-за чего Алла Пугачева снова простила своего племянника Влада Влад Пугачев, племянник знаменитой певицы Аллы Пугачевой, заявил, что примирился с теткой и возвращается жить в Москвы в подаренную ей квартиру в районе Сокол.

Футбол Игроки «Барселоны» выступили против перехода Гризманна По информации Diario Sport, раздевалка каталонской команды выступила против перехода француза.

Армия и оружие Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.

Наука Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три человека В результате происшествия погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок.

Шоу-бизнес Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья» Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.

Музыка Нетта Барзилай произвела фурор в финале «Евровидения – 2019» с новой песней – кадры Не выступить в финале просто не могла прошлогодняя триумфатор Нетта Барзилай, она появилась перед поклонниками под зажигательные ритмы своей новой песни Nana Banana, сообщает "Российский Диалог".

Игры THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам» Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».

Религия В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге 16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.