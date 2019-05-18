Футбол

«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата ГерманииЧемпионат вчера в 05:00

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги сезона-2018/19 «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск. Ставка: «Бавария» выиграет со счетом 2:1 за 9.25.
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«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Германии

Чемпионатвчера в 05:00

Экспресс дня 18 мая. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ruвчера в 02:53

«Бавария» - «Айнтрахт» : прогноз на матч немецкой Бундеслиги

ODDS.ru16 мая в 16:48

Бавария – Айнтрахт Франкфурт. Георгий Черданцев: «Бавария сыграет по-чемпионски»

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