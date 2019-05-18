Футбол

«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата ГерманииЧемпионат 05:00

Бавария — Айнтрахт
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Кингсли Коман
4′
36′
Мартин Хинтереггер
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
37′
46′
Джонатан де Гузман
Себастьен Алле
50′
Себастьен Алле
51′
Макото Хасебе
Давид Алаба
53′
Ренату Саншеш
58′
Кингсли Коман
Франк Рибери
61′
64′
Анте Ребич
Лукас Торро Марсет
Серж Гнабри
Арьен Роббен
67′
Тьяго Алькантара
69′
Франк Рибери
72′
Франк Рибери
73′
Арьен Роббен
78′
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги сезона-2018/19 «Бавария» — «Айнтрахт». Начало встречи 18 мая 2019 года запланировано на 16:30 мск. Ставка: «Бавария» выиграет со счетом 2:1 за 9.25.
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«Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Германии

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