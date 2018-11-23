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Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Футбол Футбол Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков

Футбол Футбол «Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.

Футбол Футбол Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате "Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Футбол Футбол «Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.

Футбол Футбол «Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу» «Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Футбол Футбол «Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча «Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.

Футбол Футбол Мата провёл юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед» В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

Футбол Футбол Курбан Бердыев: «„Анжи“ использовал свою единственную возможность» «Анжи» использовал свою единственную возможность. Команда нанесла 22 удара по воротам, но в створ только один.

Футбол Футбол Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг» 23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.

Футбол Футбол Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.

Футбол Футбол Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“» Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.

Футбол Футбол Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»