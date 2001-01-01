Футбол
Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»Спорт-Экспресс вчера в 16:04
Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева. Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге.
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Черевченко: Бауэр может закрыть две позиции — на фланге обороны и в опорной зоне
Чемпионатвчера в 20:26
Черевченко рассказал, на какой позиции намерен использовать Бауэра в «Арсенале»
Спорт-Экспрессвчера в 18:00
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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
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После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
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Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
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Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
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Хоккей
СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
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Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
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Китай выступает против эскалации торгового конфликта с США
Китай готов к диалогу с США по устранению торговых противоречий и выступает против эскалации торгового конфликта.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье
Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол
Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
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Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы
Обновлено вчера в 04:23
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Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
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Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
Второе место занял Ак Барс, который проиграл только хозяевам турнира.
Обновлено вчера в 12:31
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«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»
На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
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Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено вчера в 17:49
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Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
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Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
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ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
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США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что глава американского государства Дональд Трамп указал способ урегулировать ситуацию в Гонконге «за несколько часов».
Обновлено вчера в 23:35
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Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки
Иран попросил Запад исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
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Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
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В Екатеринбурге протестовали против скандального креста
По словам наблюдателей, на акции не обошлось без агрессивных выпадов — один из протестующих заявил, что готов использовать чужую кровь, чтобы создать альтернативный арт-объект.
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено 24 августа в 11:20
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
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Экономика
Новосибирцы задолжали более 21 млн рублей по потребительским кредитам
Размер просроченной задолженности новосибирских заемщиков по потребкредитам составляет 21,7 миллиарда рублей, по кредиткам — восемь миллиардов рублей.
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Жена Валерия Леонтьева переехала к нему в Москву
Популярный певец Валерий Леонтьев недавно перевёз супругу Людмилу Исакович в Москву. До переезда она долгие годы жила в США.
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