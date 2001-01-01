Футбол

Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»Спорт-Экспресс вчера в 16:04

Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева. Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Черевченко: Бауэр может закрыть две позиции — на фланге обороны и в опорной зоне

Чемпионатвчера в 20:26

Черевченко рассказал, на какой позиции намерен использовать Бауэра в «Арсенале»

Спорт-Экспрессвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Финансы

Евро стабилизируется: эксперт определил его курс на два года

После чего за Федрезервом предусмотрен следующий ход - в виде снижения ставок.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание строительной компании

Обновлено в 00:19
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Единоборства

Боксер Ковалев нокаутировал британца и защитил титул чемпиона мира

Боксерский поединок между Сергеем Ковалевым (Россия) и Энтони Ярдом (Великобритания) завершился победой россиянина, который защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщают информационные агентства.
Обновлено 24 августа в 15:57
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Кино

В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено вчера в 03:31
Хоккей

СКА обыграл «Йокерит» и выиграл турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА досрочно выиграл турнир имени Н. Г. Пучкова, обыграв "Йокерит" со счетом 4:1. Питерская команда одержала третью победу подряд.
Обновлено вчера в 14:43
Здоровье

Министр здравоохранения РФ Скворцова прилетела в Читу с делегацией

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с делегацией прибыла с рабочим визитом в Читу, сообщается 26 августа на официальном сайте Забайкальского края.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Китай выступает против эскалации торгового конфликта с США

Китай готов к диалогу с США по устранению торговых противоречий и выступает против эскалации торгового конфликта.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Самолет A321 полностью вывезли с кукурузного поля в Подмосковье

Обломки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» полностью вывезли с кукурузного поля в подмосковном Жуковском, об этом 25 августа сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол

Эдуардо Докампо: «Не смогли справиться с высоким темпом „Ростова“»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после выездного поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России отметил, что считает победу соперника заслуженной.
Обновлено вчера в 15:06
Политика

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено вчера в 04:23
Политика

Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы

Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей

Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД

Второе место занял Ак Барс, который проиграл только хозяевам турнира.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

«Почта России» попросила ₽85 млрд на создание «Центров притяжения»

На свою реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 млрд руб. Из них 66,4 млрд руб. предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб. — на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб. — на расширение площадей отделений.
Обновлено вчера в 21:45
Технологии

Как продать свою идею руководству

Чем больше позитивных ассоциаций вызывает бренд, тем больше вероятность того, что покупатель выберет именно его.
Обновлено вчера в 17:49
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Кино

Опубликован первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»

О возможном продолжении сериала стало известно осенью 2018 года. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Пинкмана.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

ВАК вызывают на защиту в Верховном суде

Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

США назвали способ успокоить Гонконг «за несколько часов»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что глава американского государства Дональд Трамп указал способ урегулировать ситуацию в Гонконге «за несколько часов».
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Иран просит у Запада разрешить экспорт нефти не менее 700 тысяч баррелей в сутки

Иран попросил Запад исполнить жест доброй воли и дать разрешение на экспорт нефти, объемом не менее 700 тысяч баррелей в сутки.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

В Екатеринбурге протестовали против скандального креста

По словам наблюдателей, на акции не обошлось без агрессивных выпадов — один из протестующих заявил, что готов использовать чужую кровь, чтобы создать альтернативный арт-объект.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено 24 августа в 11:20
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Экономика

Новосибирцы задолжали более 21 млн рублей по потребительским кредитам

Размер просроченной задолженности новосибирских заемщиков по потребкредитам составляет 21,7 миллиарда рублей, по кредиткам — восемь миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Жена Валерия Леонтьева переехала к нему в Москву

Популярный певец Валерий Леонтьев недавно перевёз супругу Людмилу Исакович в Москву. До переезда она долгие годы жила в США.
Обновлено вчера в 21:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Бауэр
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник клуба «Нюрнберг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное