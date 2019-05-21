Футбол
Батистута может возглавить «Мидлсбро»Чемпионат 02:36
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail. По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить «Мидлсбро». Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пулис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
Венесуэла отказалась от Visa и MasterCard
Центробанк Венесуэлы выпустил распоряжение об отказе от использования в стране банковских карт международных платежных систем Visa и MasterCard, пишет Banca y Negocios со ссылкой на постановление венесуэльского регулятора.
Обновлено в 03:31
Политика
Администрация США собралась ввести санкции против «Северного потока-2»
Ранее Перри уже заявлял, что в Вашингтоне допускают введение санкций против проекта этого газопровода.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Ростовской области задержали замгубернатора по ЖКХ, сообщил источник
Правоохранители задержали во вторник заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша по делу в отношении бывшего министра строительства региона, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО
Занимается спортом, много читает, а также соблюдает традиции ислама. В «Мемориале» напомнили, что Оюб Титиев свою вину не признает.
Обновлено в 03:07
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено вчера в 12:04
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре
Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Авто
Самые быстрые BMW в Сочи
В прошлом году проверку боем проходил «простой» седан M5, а в этот раз для нас с вами приготовили самые быстрые «эмки» в спецверсиях под названием Competition.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
Стефен Карри совершил пробежку на последних секундах 4-й четверти
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри на последних секундах основного времени 4-го матча с «Портлендом» совершил пробежку перед трехочковым броском, который мог вывести его команду вперед на 3 очка.
Обновлено в 01:43
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Штурмовик морской пехоты разбился в США
В США разбился штурмовик McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, использовавшийся корпусом морской пехоты. Об этом сообщает портал Military.com.
Обновлено в 02:51
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов: «Пирожки в сквере заканчиваются Одессой»
В Екатеринбурге сегодня работает группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым.
Обновлено вчера в 02:04
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39