Футбол

Батистута может возглавить «Мидлсбро»Чемпионат 02:36

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail. По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить «Мидлсбро». Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пулис.
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Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Чемпионат02:36

СМИ: Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Матч ТВ02:04

Батистута может возглавить «Миддлсбро»

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