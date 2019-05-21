Футбол

Батистута может возглавить «Мидлсбро»Чемпионат 02:36

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail. По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить «Мидлсбро». Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пулис.
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Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Чемпионат02:36

Батистута хочет начать тренерскую карьеру и возглавить «Мидлсбро»

Sports.ru00:38

Батистута может возглавить английский клуб

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Sport24.ruвчера в 23:12

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СМИ: Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Матч ТВ02:04

Батистута может возглавить «Миддлсбро»

Спорт-Экспрессвчера в 21:09
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
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