Футбол
Батистута может возглавить «Мидлсбро»Чемпионат 02:36
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail. По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить «Мидлсбро». Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пулис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС
"Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.
Обновлено в 05:39
Политика
Против Порошенко открыто дело о государственной измене
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника
Авторы видео называют Шабанова кадровым российским офицером и указывают, что его ликвидация была осуществлена ровно через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Политика
РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду
Обновлено в 06:03
Политика
Депутат Рады Ляшко повздорил с охраной Зеленского
Обновлено в 06:29
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Напуганная Анфиса Чехова перенесла операцию
Телеведущая Анфиса Чехова страдала от проблем со зрением, которые боялась решить с помощью операции.
Обновлено в 04:08
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено вчера в 12:40
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.
Обновлено в 05:30
Космос
В Швеции сняли на камеру поднимающийся к небу загадочный столб света
В объектив камеры попал загадочный столб света, поднимающийся к небу.
Обновлено 19 мая в 06:54
Политика
Госдума приняла закон о посещении реанимации
Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Обновлено в 03:02
Происшествия
Омбудсмен посетит Кокорина и Мамаева в тюрьме
В начале апреля клубный врач, посетивший форварда петербургской команды, сообщил о том, что состояние его прооперированного колена ухудшается.
Обновлено в 05:58
Политика
Главред «Коммерсанта» подписал заявления на увольнение 11 журналистам
Ранее журналист газеты Мария-Луиза Тирмастэ опубликовала сообщение в Facebook, в котором говорится, что подавшим заявление на увольнение журналистам отдела политики "Коммерсанта", "которые еще не уволены", заблокировали пропуска, они не могут попасть в редакцию.
Обновлено в 06:46