Футбол

Батистута может возглавить «Миддлсбро»Спорт-Экспресс вчера в 21:09

"Мидлсбро", играющий во втором по силе дивизионе Англии, ведет поиски нового главного тренера. По информации TyC Sports, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру экс-нападающего сборной Аргентины Габриэля Батистуты.
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СМИ: Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Матч ТВ02:04

Габриэль Батистута может начать тренерскую карьеру в «Мидлсбро»

Вести.Ru01:53

Батистута – главный кандидат на пост главного тренера «Мидлсбро»

Бомбардир.ру01:12

«Миддлсбро» может стать первым клубом в тренерской карьере Батистуты

Sport24.ruвчера в 23:12

Батистута может возглавить английский клуб

Soccer.ru01:20

Батистута хочет начать тренерскую карьеру и возглавить «Мидлсбро»

Sports.ru00:38

Батистута может возглавить «Миддлсбро»

Спорт-Экспрессвчера в 21:09
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