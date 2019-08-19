Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под ИловайскомГазета.Ru 06:19

Замначальника отметил, что на территории Донецкой области были склады с военной танковой техникой, один из них - под Артемовском. Ранее британские исследователи заявили, что собрали ряд доказательств участия российских военных в боях под Иловайском пять лет назад.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

В ДНР заявили о применении под Иловайском только трофейной украинской техники

И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", - сказал Басурин. Газета The Guardian в понедельник сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году.
Интерфакс03:39

Подробнее о событии

Руководство самопровозглашенной ДНР отрицает участие российских танков в боях под Иловайском летом 2014 года

Эхо Москвы11:16

Экс-министр обороны ДНР Стрелков раскрыл правду о боях за Иловайск

URA.Ru05:28

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Lenta.ru04:40

В ДНР откликнулись на «доказательства участия» России в боях под Иловайском

Национальная служба новостей07:01

В ДНР опровергли сообщения Guardian о российских военных под Иловайском

РИА Новости05:42

В ДНР отрицают участие российских военных в конфликте в Донбассе в 2014 году

Коммерсантъ04:43

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

РБК06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Авто

В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat

Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Экономика

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 11:56
Происшествия

Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше

Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
Обновлено в 11:31
Общество

В Исландии официально «похоронили» растаявший 700-летний ледник

В Исландии прошла торжественная церемония прощания с 700-летним ледником Окйекюдль, который практически исчез с лица Земли.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
Обновлено в 13:05
Религия

Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности

Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская».
Обновлено в 05:52
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Защитник Никита Лисов пополнил ряды «Торпедо»

Защитник Никита Лисов подписал двусторонний контракт с нижегородским "Торпедо" на один сезон, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково

Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду

Уже во вторник столбики термометров поднимутся до 26-28 градусов, а в среду вплотную подойдут к 30-градусной отметке, что на 4-5 градусов выше нормы.
Обновлено в 04:40
Политика

Жена Макрона встречает Путина, несмотря на травму

Первая леди Франции Брижит Макрон, несмотря на травму, приветствует президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Севастополе мусоровоз снес 15 машин

По предварительной информации, автомобили снес мусоровоз, у которого отказали тормоза.
Обновлено в 12:05
Транспорт

Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань

Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Футбол

Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Сирийская армия выбила террористов с высот над Хан-Шейхуном

Обновлено в 11:29
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:55
Наука

Галактические космические лучи могут влиять на обучаемость космонавтов

Российские ученые выяснили, что галактические космические лучи могут способствовать повышению обучаемости космонавтов, совершающих межпланетные полеты, пишет пресс-служба МГУ имени Ломоносова.
Обновлено в 10:53
Футбол

ФИФА назвала претендентов на приз автору лучшего гола

При составлении списка учитывались мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина

На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог

Обновлено в 11:07
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное