И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль", - сказал Басурин. Газета The Guardian в понедельник сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году.

с чего всё началось

Замначальника отметил, что на территории Донецкой области были склады с военной танковой техникой, один из них - под Артемовском. Ранее британские исследователи заявили, что собрали ряд доказательств участия российских военных в боях под Иловайском пять лет назад.

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

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