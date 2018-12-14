Армия и оружие
Представитель вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев перебросил под Мариуполь три дивизиона реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Московский Комсомолец08:20
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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