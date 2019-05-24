Экономика
Бастрыкин заработал более 11,5 миллиона рублей в 2018 годуРИА Новости вчера в 13:31
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 11,5 миллиона рублей, что на 5 миллионов меньше, чем в 2017 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства. Годом ранее его доход составил более 16,5 миллионов рублей.
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В 2018 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин задекларировал заработок на сумму 11,567 млн руб., следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.РБКвчера в 15:11
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