Бастрыкин заработал более 11,5 миллиона рублей в 2018 годуРИА Новости 13:31

с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин за прошлый год заработал более 11,5 миллиона рублей, что на 5 миллионов меньше, чем в 2017 году, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства. Годом ранее его доход составил более 16,5 миллионов рублей.

Бастрыкин заработал более 11,5 миллиона рублей в 2018 году

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Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

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