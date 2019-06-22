Происшествия

Бастрыкин занялся делом об избиении осужденного журналистаГазета.Ru 09:54

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении полицейскими журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, передает РИА "Новости". Оба пострадавших были осуждены по статье 228 УК РФ. По предварительным данным, они подверглись жестоким побоям в ОВД "Щукино".
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