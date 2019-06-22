Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении журналиста и студентаТелеканал 360° 10:02
Евгеньева и Михеенко осудили по статье «Незаконный оборот наркотиков». Приговор вступил в законную силу, поэтому журналист и студент в настоящее время сидят в тюрьме. Но еще во время расследования сотрудники ОВД «Щукино» устроили им жесткий допрос с избиением.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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Метан в более высоких концентрациях в воздухе присутствует на Земле - он образуется благодаря живым существам, поэтому исследователи собираются выяснить, не связан ли метан на Марсе с жизнью на нем. Гипотетически, он мог появиться благодаря микробам, обитающим под поверхностью планеты.
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13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
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Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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