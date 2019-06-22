Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об избиении журналиста и студентаТелеканал 360° 10:02

Евгеньева и Михеенко осудили по статье «Незаконный оборот наркотиков». Приговор вступил в законную силу, поэтому журналист и студент в настоящее время сидят в тюрьме. Но еще во время расследования сотрудники ОВД «Щукино» устроили им жесткий допрос с избиением.
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Глава СК проконтролирует дело об избиении журналиста и студента в полиции

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