Экономика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеровРБК 01:31
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
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с чего всё началось
Только на реализацию нацпроектов в социальной сфере до 2024 года правительством России предусмотрено свыше 6 трлн рублей.Известиявчера в 17:02
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Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Политика
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданских самолетов
«Воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданского движения по опубликованным службой воздушного движения маршрутам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Индии число погибших при обрушении закусочной возросло до 14 человек
В разрушенном здании располагалась закусочная, где на момент трагедии обедали несколько десятков военнослужащих 4-го пехотного батальона штата Ассам.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
В Бразилии украдено эксклюзивное интервью с Неймаром
В Бразилии в понедельник не вышло в эфир интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ
Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда
Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева заявила об ошибке врачей
Ранее сообщалось, что жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело
Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Обновлено в 04:32
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Пассажирский самолет, следовавший из столичного Домодедово в Кишинев, вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
ЦСКА хочет купить нападающего «Интера»
Обновлено в 03:02
Общество
Кадастровая палата запустит сервис для поиска владельцев недвижимости
Узнать собственников или арендаторов в новом сервисе можно будет за одну-две минуты, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:24