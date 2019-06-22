Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года
Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Общество
«Жёлтые жилеты» проводят акцию протеста в Париже
В субботу, 22 июня, во Франции проходит 32-я акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 06:34
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Сассуоло» отдал в аренду «Херенвену» Одгора
Пресс-служба "Сассуоло" сообщает, что нападающий Йенс Одгор отправился в голландский "Херенвен" на правах аренды.
Обновлено в 08:12
Культура
Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова
Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин не планирует отдавать Курилы
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Политика
МИД Польши посочувствовал устроившим в Грузии антироссийские протесты
В МИДе Польши назвали "понятным" негодование устроивших в Грузии антироссийские протесты, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:32
Наука
Учёные: люди умели готовить 1000 лет назад
Обновлено в 08:12
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено 20 июня в 18:10
Политика
Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК
В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Etihad приостановила полеты над частью воздушного пространства Ирана
Авиакомпания Etihad, принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам, заявила о временном прекращении полетов над частью воздушного пространства Ирана вслед за запретом властей США американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом.
Обновлено в 08:57
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33