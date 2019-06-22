Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Политика
«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Политика
Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов
Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.
Обновлено в 14:01
Политика
Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:14
Игры
Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo
Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Спартак» забил семь мячей и одержал победу над «Сочи»
Московский "Спартак" одержал победу над командой "Сочи" в товарищеском матче, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Спорт
Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина театр
Актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина театр.
Обновлено в 10:04
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Гаджеты
Canon представила сенсор на 120 Мп
Обновлено в 13:19
Футбол
«Торпедо» разгромило старейший клуб мира
Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах
Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.
Обновлено в 03:12
Футбол
Врачи сборной России получили ордена «За заслуги перед Отечеством»
Эдуарду Безуглову, Эдуарду Цгоеву, Михаилу Бутовскому вручили ордена «За заслуги перед Отечеством».
Обновлено в 12:17
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП
Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Танковый взвод Т-72Б3 впервые примет участие в показе техники на форуме «Армия-2019»
Танковый взвод Т-72Б3 в новой комплектации впервые будет задействован в динамическом показе техники в рамках форума «Армия-2019».
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Российские военные пройдут парадом в День независимости Беларуси
Обновлено вчера в 07:20
Наука
Тюлени научились напевать мелодию из «Звёздных войн»
Учёные отслеживали, какие звуки тюлени могут издавать от природы, а затем учили их копировать новые звуки, сообщает СNN.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59