Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Политика «РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.

Политика Первый президент Украины Кравчук раскритиковал команду Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение членов команды действующего главы государства Владимира Зеленского.

Игры Автору Mario Royale пришлось переделать игру из-за жалобы Nintendo Напомним, что в новой королевской битве игроки не могут взаимодействовать, но могут воровать друг у друга грибы, разбивать кирпичи под соперниками или запускать в других пользователей панцирь Купы.

Политика В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".

Общество Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Футбол «Торпедо» разгромило старейший клуб мира Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".

Политика Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением» Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Наука Маск заявил о постепенном вымирании человечества Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.

Авто Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.

Происшествия В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.

Происшествия Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.

Культура Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой» Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.