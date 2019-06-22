Происшествия

Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
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Глава СК проконтролирует дело об избиении журналиста и студента в полиции

РБК09:21

Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова

RT на русском08:28

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении осужденных по статье 228 УК

РИА Новости07:19

Бастрыкин взял на контроль дело о превышении полномочий полицией к журналисту и студенту

Интерфакс07:31

Глава СКР взял на контроль дело об избиении полицейскими журналиста

Говорит Москва07:23

Бастрыкин взял на контроль дело журналиста и студента, осужденных по статье о наркотиках

РИАМО07:22

Глава СК проконтролирует дело о применении полицейскими насилия к журналисту

ТАСС07:37
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Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика

Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси

Группа молодых людей в Тбилиси вышла в субботу вечером к парламенту на очередную акцию протеста.
Обновлено в 12:32
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Музыка

Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Футбол

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»

Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.
Обновлено в 11:45
Политика

Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Шушарах горели балконы на двух этажах дома

Сильный пожар произошёл днём 22 июня в Шушарах. Горели балкон квартир на двух этажах жилого дома.
Обновлено в 10:59
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено

Накануне президент Владимир Путин запретил российским компаниям осуществлять рейсы в Грузию с 8 июля. официально это связано с массовыми протестами в Тбилиси против участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 11:30
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия

На Пермском тракте микроавтобус отбросило в отбойник после столкновения с цементовозом

Обновлено в 10:27
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Экономика

Россиянки снизили траты на «пляжный набор»

Обновлено в 03:11
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Футбол

Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца

Обновлено в 10:45
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Алибасов записал первое видеообращение после отравления

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном

Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Политика

Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде

Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
Обновлено в 08:12
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга.
Обновлено в 07:40
Экономика

Корейские компании «утекают» из Китая

Южнокорейские производители-гиганты Samsung, Hyundai Motor, Kia Motors и LG выводят производство из Китая в попытке уменьшить свою уязвимость от геополитической и внутренней конкуренции и экономических препятствий, "поражающих буквально всё", сообщает ЕНВ.
Обновлено в 08:22
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Происшествия

На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца

В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
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