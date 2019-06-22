Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Политика
Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси
Группа молодых людей в Тбилиси вышла в субботу вечером к парламенту на очередную акцию протеста.
Обновлено в 12:32
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Музыка
Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено в 10:36
Футбол
Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»
Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.
Обновлено в 11:45
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Шушарах горели балконы на двух этажах дома
Сильный пожар произошёл днём 22 июня в Шушарах. Горели балкон квартир на двух этажах жилого дома.
Обновлено в 10:59
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Накануне президент Владимир Путин запретил российским компаниям осуществлять рейсы в Грузию с 8 июля. официально это связано с массовыми протестами в Тбилиси против участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Обновлено в 11:30
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия
На Пермском тракте микроавтобус отбросило в отбойник после столкновения с цементовозом
Обновлено в 10:27
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Экономика
Россиянки снизили траты на «пляжный набор»
Обновлено в 03:11
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Политика
Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде
Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга.
Обновлено в 07:40
Экономика
Корейские компании «утекают» из Китая
Южнокорейские производители-гиганты Samsung, Hyundai Motor, Kia Motors и LG выводят производство из Китая в попытке уменьшить свою уязвимость от геополитической и внутренней конкуренции и экономических препятствий, "поражающих буквально всё", сообщает ЕНВ.
Обновлено в 08:22
Происшествия
На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца
В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.
Обновлено в 11:52