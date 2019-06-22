Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из ИвановаRT на русском 08:28

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова

Политика Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.

Политика Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси Группа молодых людей в Тбилиси вышла в субботу вечером к парламенту на очередную акцию протеста.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Музыка Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Футбол Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом» Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.

Политика Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.

Политика Тюремный срок Марии Бутиной сократили Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.

Происшествия Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Общество МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.

Политика РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Происшествия В Шушарах горели балконы на двух этажах дома Сильный пожар произошёл днём 22 июня в Шушарах. Горели балкон квартир на двух этажах жилого дома.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено Накануне президент Владимир Путин запретил российским компаниям осуществлять рейсы в Грузию с 8 июля. официально это связано с массовыми протестами в Тбилиси против участия российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Общество В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".

Происшествия Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Спорт Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.

Армия и оружие МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара» Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва, создание подобных боезарядов связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.

Политика Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга.

Экономика Корейские компании «утекают» из Китая Южнокорейские производители-гиганты Samsung, Hyundai Motor, Kia Motors и LG выводят производство из Китая в попытке уменьшить свою уязвимость от геополитической и внутренней конкуренции и экономических препятствий, "поражающих буквально всё", сообщает ЕНВ.