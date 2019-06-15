Дело об убийстве в селе под Пензой передали в главное управление СКДождь 05:48

с чего всё началось

Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в главное управление СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело об убийстве в селе под Пензой передали в главное управление СК

Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.

Политика Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.

Происшествия Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.

Происшествия Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100 Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Футбол Александр Анюков останется в «Зените» в качестве тренера Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Анюков останется в системе сине-бело-голубых в качестве тренера.

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Происшествия Массовая авария остановила движение на МКАД По предварительным данным, один человек пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, движение по кольцу затруднено.

Кино Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров» Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.

Авто Nissan снизил стоимость на кроссовер Murano в России Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Политика Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Космос Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.

Шоу-бизнес 50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".