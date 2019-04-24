Происшествия
Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелкаРБК 16:05
18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
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Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат.
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Экономика
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