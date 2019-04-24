Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледжеРИА Новости 15:34
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
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Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат.
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