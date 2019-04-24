Происшествия
Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледжеРИА Новости 15:34
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
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Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат.
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Музыка
В Ариану Гранде прилетел лимон от фанатов Бейонсе
Обновлено в 13:16
Общество
В СПбГУ опровергли слухи о закрытии музея Набокова
Музей откроют для посетителей 29 апреля. Напомним, что музей был закрыт 26 марта в связи с проведением на его территории ремонтных работ.
Обновлено в 14:10
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе
Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Вооруженных джихадистов задержали в Приморье
При задержании спецслужбы нашли и изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, травматический пистолет Макарова, переделанный под обычные боевые патроны, религиозную литературу и пропагандистские материалы.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Экономика
Бюджет Сахалинской области пополнится на 6,1 млрд рублей
В целом же траты из островной казны теперь превысят 176,2 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета увеличится на 74,8 млн рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Подмосковье загорелся полигон отходов
Возгорание на площади порядка 350 квадратных метров возникло на полигоне твердых бытовых отходов Сабурово в городском округе Щелково Московской области, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС РФ Федор Польшин.
Обновлено в 16:23
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Космос
Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников
«Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.
Обновлено в 18:59
Технологии
Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено в 17:25
Наука
«Мечта любого ученого — это увидеть результаты своих трудов реализованными»
Как биологические курсы определили будущую карьеру в науке, почему в науку стоит идти каждому, кому она интересна и как совместить хобби с работой, рассказала в интервью Indicator.Ru кандидат биологических наук, лауреат премии президента РФ для молодых ученых и премии Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке» Анна Кудрявцева.
Обновлено в 14:26
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Вакцинацию от ветрянки и ротавируса могут включить в календарь прививок в ближайшее время
Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время включить в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против ветрянки и ротавируса, а также против гемофильной инфекции для всех детей без исключений, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Политика
Трамп провел встречу с основателем Twitter
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере о том, что провел "замечательную встречу" с его основателем Джеком Дорси.
Обновлено в 19:23
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Кино
Семья Толкина выступила против фильма о жизни писателя
Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN.
Обновлено в 16:59
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге
Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».
Обновлено в 12:29