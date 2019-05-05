Происшествия

Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистовМосковский Комсомолец 14:14

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в аэропорт «Шереметьево» специалистов по авиапроисшествиям из ГСУ СКР, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Петренко добавила, что дело взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
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Имеющие опыт расследования авиакатастров криминалисты центрального аппарата СК направлены в Шереметьево

Телеканал 360°15:37

Глава СК направил криминалистов в Шереметьево, где сел загоревшийся самолет

Аргументы и Факты14:51

Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК в Шереметьево после ЧП с самолетом

РЕН ТВ13:48

Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево

REGNUM14:10

Бастрыкин направил в «Шереметьево» криминалистов после возгорания самолета

ФАН14:09

Бастрыкин направил криминалистов на место возгорания самолета в Шереметьево

ТАСС13:51

Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистов

Московский Комсомолец14:14
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Происшествия

Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево

По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 15:01
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Авто

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
Обновлено в 08:11
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено в 17:54
Происшествия

Сгорела половина аварийно севшего в Шереметьево SSJ-100

Хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево с пожаром на борту, сгорела полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:04
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево

При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево

На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Останкинская башня погасла в знак скорби по погибшим в ЧП с SSJ-100

Обновлено в 18:23
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура

Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Происшествия

SSJ-100. Характеристики самолета

5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".
Обновлено в 12:34
Футбол

Стал известен размер призовых выплат игрокам «Манчестер Сити» в случае завоевания трех национальных трофеев

Как сообщает The Telegraph, в случае победы в чемпионате и кубке Англии, футболисты «Манчестер Сити» получат более 15 миллионов фунтов.
Обновлено в 18:43
Политика

В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Происшествия

На стрелке Васильевского острова из Невы выловили мину

Обновлено в 17:13
Общество

Номерной знак c автомобиля Джорджа Харрисона выставят на аукцион

Обновлено в 16:15
Музыка

Участники «Музыки в метро» сыграют на электроарфе и мусорных баках

Все больше музыкантов хотят прийти на проект: в этом году артисты прислали свыше 1,5 тысячи заявок в ходе онлайн-отбора.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
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