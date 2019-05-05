Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистовМосковский Комсомолец 14:14

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в аэропорт «Шереметьево» специалистов по авиапроисшествиям из ГСУ СКР, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Петренко добавила, что дело взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Бастрыкин направил на место ЧП в Шереметьево криминалистов

Происшествия Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Авто Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия Сгорела половина аварийно севшего в Шереметьево SSJ-100 Хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево с пожаром на борту, сгорела полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Общество Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».

Космос НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.

Шоу-бизнес Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.

Происшествия Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в последнем матче Еврохоккейтура Матч четвертого этапа Евротура межу сборными России и Чехии завершился победой российской команды со счетом 4:1. Заброшенными шайбами в составе сборной России отметились Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль.

Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

Происшествия Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

Происшествия SSJ-100. Характеристики самолета 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево загорелся после посадки пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот".

Политика В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.