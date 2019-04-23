Бастрыкин: керченского стрелка унижали однокурсникиМР7.ру 03:44

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что могло послужить причиной расправы 18-летнего Владислава Рослякова над однокурсниками в керченском колледже в октябре прошлого года. По словам Бастрыкина, однокурсники постоянно унижали и издевались над Росляковым.

Политика Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Политика Ким Чен Ын приехал во Владивосток Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Космос На Марсе впервые зафиксировано землетрясение Зонд InSight, предназначенный для изучения геологического строения Марса, произвёл успешную посадку на планету 26 ноября 2018 года.

Политика В Крыму отменят национальный роуминг Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски» Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.

Происшествия В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.

Политика Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Происшествия ФСБ задержала двух членов банды Басаева Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.

Происшествия СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.

Общество Росреестр разъяснил порядок оформления в собственность дачных теплиц Для оформления в собственность теплицы, которая является объектом недвижимости, необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в Росреестр.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей 5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.

Технологии «Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.

Политика Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Шоу-бизнес Сергей Безруков поделился милым фото 5-месячного сына Мальчика родители назвали Степаном . Актер души не чает в сыне и периодически рассказывает о нем в соцсетях.

Общество Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян «В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).

Политика «Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.