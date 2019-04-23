Происшествия
Бастрыкин: керченского стрелка унижали однокурсникиМР7.ру 03:44
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что могло послужить причиной расправы 18-летнего Владислава Рослякова над однокурсниками в керченском колледже в октябре прошлого года. По словам Бастрыкина, однокурсники постоянно унижали и издевались над Росляковым.
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Бастрыкин рассказал, почему керченский студент устроил стрельбу в колледже
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