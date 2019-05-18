Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

Эхо Москвывчера в 21:06

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26

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Krym.Newsвчера в 21:11

Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Вести.Ruвчера в 17:25

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Известиявчера в 17:23

«Керченскому стрелку» помогли проникнуть в колледж, считает Бастрыкин

ФАНвчера в 19:09
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России вернули право голоса в ПАСЕ

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Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Баку

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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

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В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

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Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.
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Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

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Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
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В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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Музыка

Джазовые пианисты-виртуозы выступят в московском Доме музыки

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Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
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Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

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Обновлено вчера в 16:20
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Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
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Спорт

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Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
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В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
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СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России

Глава Федеральной службы защиты конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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Страны Залива, основываясь на двухсторонних соглашениях с Соединенными Штатами, дали свое согласие на размещение американских войск на своей территории.
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Армия и оружие

День Балтийского флота отмечают сегодня в России

Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
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Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi

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