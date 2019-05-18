Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

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Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

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ФАНвчера в 19:09

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26
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Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
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Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
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Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
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