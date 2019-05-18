Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

Эхо Москвывчера в 21:06

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26

Бастрыкин допустил наличие сообщников у керченского стрелка

Krym.Newsвчера в 21:11

Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Вести.Ruвчера в 17:25

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Известиявчера в 17:23

«Керченскому стрелку» помогли проникнуть в колледж, считает Бастрыкин

ФАНвчера в 19:09
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Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике

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Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Наука

Ученые предупредили граждан об опасности соков

Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета заявили, что употребление фруктовых соков, в том числе свежевыжатых, вредит человеческому организму и может привести к преждевременной смерти.
Обновлено в 06:10
Политика

В Екатеринбурге готовят анкеты для соцопроса по строительству храма

Обновлено в 04:29
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Кино

Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»

Обновлено в 05:48
Футбол

Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Политика

США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году

Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Экономика

Срок сдачи «Северного потока-2» может быть перенесен

Завершение строительства газотранспортной магистрали "Северный поток — 2" может быть перенесено из-за действий правительства Дании, но это пока что лишь гипотетический вариант — говорит Алексей Гривач, замглавы по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.
Обновлено вчера в 05:02
Спорт

Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

США намерены платить другим странам за отказ от российского оружия

США платят им деньги за отказ от БМП, БТР и вертолетов советского образца и на покупку техники американского производства.
Обновлено в 06:01
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком

В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.
Обновлено в 03:56
Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

ДТП в Курской области: три человека погибли

Столкновение машин привело к гибели трех человек, передает ТАСС. На месте ДТП работают экстренные службы и полиция.
Обновлено в 01:31
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Обновлено в 03:51
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие

Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника

Обновлено вчера в 10:38
Интернет

Компания Google закрыла еще один свой сервис

Компания Google объявила о закрытии еще одного своего приложения.
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Авто

7 автомобилей, которые создавали сразу несколько компаний, но они всё равно не попали на конвейер

Невостребованность транспортного средства обернулась провалом сразу для двух автопроизводителей.
Обновлено вчера в 07:00
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Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено вчера в 12:09
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
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