Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Компания Google закрыла еще один свой сервис
Компания Google объявила о закрытии еще одного своего приложения.
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